2020-02-25T01:42:02+03:00
Политика

«Русские в Лондоне!»: Сын Порошенко вышел на сцену к российскому рэперу Face

Поведение Порошенко-младшего вызвало на Украине громкий скандал
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Молодой человек, очень похожий на сына бывшего президента Украины, в Лондоне вышел на сцену к российскому рэперу FaceМолодой человек, очень похожий на сына бывшего президента Украины, в Лондоне вышел на сцену к российскому рэперу FaceФото: Кадр видео
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В Незалежной разгорелся громкий скандал: Михаил Порошенкомладший сын бывшего президента Украины – вышел на сцену к российскому рэперу Face на концерте в британской столице, а тот поприветствовал его словами «Русские в Лондоне

Видеозапись этого момента опубликовал на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский, сопроводив подписью: «Предлагаю отправить на Евровидение Мишу Порошенко. От России».

Новость о том, что наследник Петра Порошенко, который учится в лондонском «Конкорд Колледже», подхватили все украинские СМИ. Правда, многие сообщают об этом осторожно: мол, с российским рэпером выплясывал «молодой человек, очень похожий на сына бывшего президента», и «однозначно утверждать, что это именно Михаил Порошенко, нельзя», но большинство не сомневается в личности вышедшего на сцену юноши.

Особое возмущение украинских «радикальных патриотов» вызвал тот факт, что это произошло не когда-нибудь, а в шестую годовщину трагических событий на «майдане».

«Сын Порошенко развлекался на российской вечеринке не просто на какой-то День Нептуна, а прямо на шестую годовщину массовых убийств на «майдане», когда его циничный папа с пафосом и трагическим видом выдавливал на месте преступления слезы из своей воровской головы», - а так, например, высказался в своей соцсети украинский правозащитник Андрей Портнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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