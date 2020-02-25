2020-02-25T03:41:25+03:00
В мире

Трамп: Коронавирус в США под контролем

Глава Белого дома отметил, что американские специалисты и ВОЗ работают над этой проблемой «усердно и очень умно»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Ситуация с «китайским» коронавирусом COVID-19 в Соединенных Штатах полностью контролируется. Об этом со своей страницы в Twitter известил соотечественников президент страны Дональд Трамп.

«Коронавирус находится под большим контролем в США. Мы находимся в контакте со всеми заинтересованными странами», - написал глава Белого дома.

Он добавил, что американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) вместе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) работают над этой проблемой «усердно и очень умно».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Трамп возмущался тем, что его советники позволили вернуть в Штаты 14 заражённых коронавирусом американцев из числа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Президент США считает, что инфицированных сограждан нужно было оставить лечиться в Японии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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