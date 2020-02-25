В Южной Корее коронавирусом заразились 893 человека, умерли восемь

25 Февр. 2020 2020-02-25T06:24:53+03:00

Больше всего случаев заражения регистрируется в провинции Кёнсан-Пукто и городе Тэгу

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки медики Южной Кореи зафиксировали 60 новых случаев заражения «китайским» коронавирусом COVID-2019, от вызываемой этой инфекцией пневмонии в понедельник скончался один человек.

Таким образом, общее число заразившихся в стране выросло до 893, а умерших – до восьми. Ранее сообщалось о семи жертвах «чумы 2020 года». Данные по состоянию на утро 25 февраля обнародовала организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Республики Корея.

В сообщении KCDC отмечается, что наибольшее число умерших и заразившихся приходится на два очага южнокорейской эпидемии коронавируса – город Тэгу, где люди подцепили заразу во время религиозных служб в местной церкви, и провинцию Кёнсан-Пукто. Там, как писал сайт kp.ru, вирус стал распространяться после заражения пациентов и медперсонала психиатрического отделения одной из больниц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус у людей: что такое, симптомы, методы лечения

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (подробности).

КСТАТИ

Можно ли сделать прививку, чтобы спастись от нового коронавируса в Китае: ответы на пять вопросов о страшной болезни

Чего нам ждать от коронавируса в Китае и в России в 2020 году, которой заражается все больше людей во всем мире? «Комсомолка» спросила об этом у ведущих экспертов, вирусологов и врачей-инфекционистов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU