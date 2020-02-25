В Южной Корее коронавирусом заразились 893 человека, умерли восемь
За прошедшие сутки медики Южной Кореи зафиксировали 60 новых случаев заражения «китайским» коронавирусом COVID-2019, от вызываемой этой инфекцией пневмонии в понедельник скончался один человек.
Таким образом, общее число заразившихся в стране выросло до 893, а умерших – до восьми. Ранее сообщалось о семи жертвах «чумы 2020 года». Данные по состоянию на утро 25 февраля обнародовала организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Республики Корея.
В сообщении KCDC отмечается, что наибольшее число умерших и заразившихся приходится на два очага южнокорейской эпидемии коронавируса – город Тэгу, где люди подцепили заразу во время религиозных служб в местной церкви, и провинцию Кёнсан-Пукто. Там, как писал сайт kp.ru, вирус стал распространяться после заражения пациентов и медперсонала психиатрического отделения одной из больниц.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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