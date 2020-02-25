В Китае сообщили о разработке вакцины от коронавируса нового типа
В Тяньцзиньском университете Китая сообщили о разработке перспективного препарата для борьбы с коронавирусом COVID-19. Как сообщает газета «Хуаньцю шибао», создание вакцины ведется коллективом учёных Тяньцзиньского университета под руководством профессора Хуан Цзиньхая.
В качестве основы для изготовления препарата использовались пекарские дрожжи (лат. Saccharomyces cerevisiae), а в качестве мишени для генерации антител рименили S-белок (Spike-белок).
Как сообщают ученые пероральная вакцина не только быстро производится, удобна в использовании, а также стимулирует местный иммунитет слизистой оболочки горла, который наиболее подвержен поражению вирусом.
Профессор Хуан Цзиньхай сообщил, что уже четыре раза проверил препарат на себе и никаких побочных эффектов не отметил. Однако до выхода лекарства на рынок пройдёт ещё много времени. По словам ученого, процесс от разработки вакцины до ее выхода на рынок довольно долгий, в настоящее время его команда продолжает проводить токсикологическую оценку и анализ эффективности.
К утру вторника, 25 февраля, число жертв коронавируса на материковом Китае выросло до 2663, заразились свыше 77,6 тысячи человек, выздоровели 27,2 тысячи больных.
На основе выделенных штаммов коронавируса можно попытаться создать вакцины – посол Китая в России.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»