25 Февр. 2020 2020-02-25T09:45:40+03:00

В Китае сообщили о разработке вакцины от коронавируса нового типа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока никаких побочных эффектов от препарата не наблюдалось [видео]

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В Тяньцзиньском университете Китая сообщили о разработке перспективного препарата для борьбы с коронавирусом COVID-19. Как сообщает газета «Хуаньцю шибао», создание вакцины ведется коллективом учёных Тяньцзиньского университета под руководством профессора Хуан Цзиньхая.

В качестве основы для изготовления препарата использовались пекарские дрожжи (лат. Saccharomyces cerevisiae), а в качестве мишени для генерации антител рименили S-белок (Spike-белок).

Как сообщают ученые пероральная вакцина не только быстро производится, удобна в использовании, а также стимулирует местный иммунитет слизистой оболочки горла, который наиболее подвержен поражению вирусом.

Профессор Хуан Цзиньхай сообщил, что уже четыре раза проверил препарат на себе и никаких побочных эффектов не отметил. Однако до выхода лекарства на рынок пройдёт ещё много времени. По словам ученого, процесс от разработки вакцины до ее выхода на рынок довольно долгий, в настоящее время его команда продолжает проводить токсикологическую оценку и анализ эффективности.

К утру вторника, 25 февраля, число жертв коронавируса на материковом Китае выросло до 2663, заразились свыше 77,6 тысячи человек, выздоровели 27,2 тысячи больных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758585" frameborder="0"></iframe> На основе выделенных штаммов коронавируса можно попытаться создать вакцины – посол Китая в России.

ИСТОЧНИК KP.RU