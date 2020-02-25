2020-02-25T05:51:21+03:00
В мире

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2663

Заразились свыше 77,6 тысячи человек, выздоровели 27,2 тысячи больных
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В больницах Китая остаются более 47,6 тысяч человекВ больницах Китая остаются более 47,6 тысяч человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число жертв коронавируса COVID-19 на материковом Китае к утру вторника, 25 февраля, выросло до 2663, только за минувшие сутки из-за вызываемой им пневмонии нового типа умер 71 человек (в том числе 68 скончались в провинции Хубэй, откуда и началось распространение заболевания).

Количество подтвержденных случаев заражения с начала вспышки увеличилось до 77 658, за прошедший день медики по всей Поднебесной выявили 508 новых заразившихся (499 из них – в Хубэе). За все время эпидемии коронавируса полностью выздоровели и выписались из больниц страны 27232 пациентов, а в понедельник днем больничные палаты покинули 2589 излечившихся (в Хубэе – 2116).

Такие цифры обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. По его данным, на сегодняшний день в лечебных учреждениях страны с коронавирусной пневмонией остаются 47672 человека, причем состояние 9126 больных врачи оценивают как тяжелое.

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Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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