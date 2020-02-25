"Теперь я понимаю": Пласидо Доминго извинился перед женщинами за домогательства

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:25:55+03:00

В сентябре 2019 года девять женщин, работавших с Доминго в разное время, выступили с обвинениями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оперный певец предположил, что коллеги не отказывали ему в связях, переживая о своей карьере

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Испанский оперный певец Пласидо Доминго извинился перед женщинами, которые обвинили его в сексуальных домогательствах. Тенор заявил, что даже не понимал, какую боль мог им причинить.

Напомним, что скандал разгорелся в сентябре прошлого года, когда девять женщин - восемь певиц и одна танцовщица - рассказали о приставаниях со стороны Доминго. Потом к ним присоединились еще 11 "пострадавших" - Анджела Тернер Уилсон и десять артисток, которые решили сохранить анонимность.

По их словам, тенор позволял себе домогательства на протяжении 30 последних лет, шантажируя коллег ролями в постановках. Он якобы подходил к женщинам слишком близко, обнимал, целовал их и мог приставать. Одна потерпевшая уверяет, что рука певца как-то оказалась у нее под юбкой, другую девушку Доминго схватил за грудь, а некоторые даже отвечали на домогательства ради продвижения по карьере, передает сайт kp.ru.

"Теперь я понимаю, что некоторые из этих женщин могли бояться объясниться честно, потому что они переживали, что это повлияет на их карьеру", - цитирует оперного исполнителя агентства Europa Press.

Доминго заявил, что готов взять "ответственность" за содеянное, хотя изначально все отрицал.

ИСТОЧНИК KP.RU