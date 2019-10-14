Певец подкрался незаметно: Плачет ли Доминго после обвинений в странных домогательствах

Харрасмент, феминизм, борьба за экологию — в современном мире очень много модных хобби. Секс-скандалы уже погубили несколько карьер: в Голливуде за домогательства судили продюсера Харви Вайнштейна и пытались разложить на атомы звезду «Карточного домика» Кевина Спейси. Все это сопровождалось почти полным отсутствием состава преступления, внятных свидетельств («он разрушил мою карьеру», «он трогал меня за ногу») и громкой травлей в прессе. И если с Вайнштейном, которого в принуждении к сексу обвиняли Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Леа Сейду и другие звезды, еще удалось что-то доказать и киномагнат заплатит «жертвам» 44 миллиона долларов (хотя рассмотрение дела перенесли на 2020 год), то с Кевина Спейси все обвинения сняли, а дело закрыли. Однако осадочек остался такой, что расхлебывать до конца жизни. Актера не зовут на новые роли, а старые вырезают из фильмов на монтаже («Все деньги мира» Ридли Скотта).

«Звонил ночью, просил спеть арию, жал руку»

Теперь дело дошло до мира музыки. Как и в случае с Вайнштейном и Спейси, обвинения были устными и посыпались не на электрика Метрополитен-опера, а на очень известного и обеспеченного персонажа — испанца Пласидо Доминго, легенду мировой оперы. Один из самых крутых теноров планеты выступает около полувека на лучших сценах мира, он получил 14 премий «Грэмми» и до недавнего времени руководил оперой Лос-Анджелеса. Откуда вынужден был уйти под давлением после секс-скандала.

В сентябре этого года девять женщин, работавших с Доминго в разное время, выступили с обвинениями против него. Восемь певиц и одна танцовщица утверждали, что Пласидо домогался их на протяжении 30 последних лет, шантажируя ролями в спектаклях. И если их память не подвела, то 78-летний артист не смог припомнить, где и как распускал руки или язык.

Одна из потерпевших уверяет, что рука Доминго оказалась у нее под юбкой, еще несколько настаивают на том, что певец лез к ним целоваться. Некоторые из них признались, что поддавались на домогательства ради карьеры. И одна вспомнила, как дважды занималась сексом с Доминго — якобы артист был настолько щедр, что потом даже выдал ей 10 долларов на оплату парковки. Имена практически всех жертв засекречены в интересах следствия и безопасности. Открыто выступила лишь певица Патриция Вульф, работавшая вместе с ним в Вашингтонской национальной опере. Аргументы меццосопрано звучат максимально абсурдно: 61-летняя певица вспомнила, как в 1998 году Доминго каждый вечер (!) спрашивал, пора ли ей домой. Ждете пикантных подробностей? Пожалуйста.

В сентябре этого года девять женщин, работавших с Доминго в разное время, выступили с обвинениями против негоФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Когда кто-то подходит очень близко, и с улыбкой говорит: «Ну что, вы уже идете домой?» думаю, все становится очень ясно, - заявила пожилая женщина. - У меня не было превратных представлений, да, он меня не трогал, вы знаете, он просто жал мне руку, но мне было очень неловко.

Чуть позже к девяти артисткам присоединились еще одиннадцать. Тоже устно, и тоже анонимно. Вот как звучат их обвинения: «подходил слишком близко, обнимал, мог физически приставать», «настойчиво звонил поздно ночью, также выражал интерес к их карьере, предлагал свою помощь, а еще просил встретится с ним наедине, прийти и спеть для него арию, часто в его квартире или в гостиничном номере», «наказывал профессионально, когда ему отказывали». Что бы это ни значило.

Из 11 новых свидетельниц назвала имя лишь певица Анджела Тернер Уилсон. Она уверяет, что в конце 90-х во время выступления в Вашингтонской опере, Доминго настиг ее в гримерке: перед выступлением в постановке «Сид» маэстро положил руки ей на плечи, больно схватил за грудь, а потом развернулся и ушел.

«Правила и стандарты»

Как и принято в США, скандал, еще не разобравшись (презумпция невиновности — дама непостоянная), довели до пикового уровня истерики — и Доминго сложил полномочия генерального директора Лос-Анджелесской оперы. Концерты Пласидо по всей Америке начали отменять. Вот под такими, к примеру, предлогами: «Опера Сан-Франциско привержена политике борьбы с харассментом и требует, чтобы все члены компании придерживались самых высоких стандартов профессионального поведения». И это до решения суда.

Восемь певиц и одна танцовщица утверждали, что Пласидо домогался их на протяжении 30 последних лет, шантажируя ролями в спектакляхФото: GLOBAL LOOK PRESS

Оперный мир раскололся. Америка выступила резко против. Пласидо был вынужден отменить участие в постановке «Макбет» на сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке, где должен был спеть с Анной Нетребко. Чтобы обеспечить «безопасную, благоприятную и уважительную обстановку» для музыкантов и публики, отозвал приглашение певца в честь открытия Филадельфийский оркестр. В Сан-Франциско тоже расторгли контракт с Доминго.

Европа же, наоборот, не стала делать скоропалительных выводов. Не отказался от артиста Миланский оперный театр Ла Скала, лондонский Ковент-Гарден и Зальцбургский фестиваль. А еще московский «Крокус Сити Холл», где артист должен выступить 17 октября. Нейтралитета придерживается только Дворец искусств королевы Софии в Валенсии — до окончания расследования программу тенора поставили на паузу.

Все обвинения Доминго отвергает — зовет их клеветой и подчеркивает, что личные отношения «всегда приветствовались и были по обоюдному согласию». Правда, говорит об этом максимально аккуратно. Как будто прекрасно помнит, о чем речь. «Это обвинения от неназванных личностей, которые уходят корнями в события 30-летней давности, - сказал артист. - Они вызывают глубокое беспокойство и неверны в том виде, в котором представлены. Тем не менее, я осознаю, что правила и стандарты, по которым нас оценивают сегодня, отличаются от тех, которые существовали раньше. Для меня честь иметь более чем 50-летнюю оперную карьеру, и я буду судить себя в соответствии с самыми высокими стандартами. Больно слышать, что я кого-то расстроил или заставил чувствовать себя некомфортно».

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