2020-02-24T16:57:25+03:00
В мире

В Италии шестой человек скончался от коронавируса

Вспышку вируса зафиксировали в стране 21 февраля
Ася КУЗНЕЦОВА
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Шестой человек скончался в Италии от коронавирусаШестой человек скончался в Италии от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жертвой коронавируса в Италии стал шестой человек.

Ранее сайт kp.ru сообщал о вспышке коронавируса в стране. С 20 по 21 февраля число заболевших выросло с 3 до 17 человек.

21 февраля в Италии от коронавируса скончался первый человек. Им был 78-летний, Адриано Тревизан, которого госпитализировали уже в тяжёлом состоянии и не смогли спасти. 22 февраля в Ломбардии скончалась женщина.

23 февраля в Кремоне умерла женщина, которая заразилась коронавирусом, когда уже страдала от онкологического заболевания.

Также сайт kp.ru писал о том, что в Италии из-за угрозы эпидемии коронавируса не состоялось сразу несколько футбольных матчей в Серии А. В воскресенье были перенесены игры «Верона» — «Кальяри», «Интер» — «Сампдория», «Аталанта» — «Сассуоло», и «Торино» — «Парма». Но, несмотря на то, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что могут быть отменены вообще все матчи на этой неделе, два из них все же прошли по расписанию.

Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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