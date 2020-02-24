В Италии шестой человек скончался от коронавируса
Жертвой коронавируса в Италии стал шестой человек.
Ранее сайт kp.ru сообщал о вспышке коронавируса в стране. С 20 по 21 февраля число заболевших выросло с 3 до 17 человек.
21 февраля в Италии от коронавируса скончался первый человек. Им был 78-летний, Адриано Тревизан, которого госпитализировали уже в тяжёлом состоянии и не смогли спасти. 22 февраля в Ломбардии скончалась женщина.
23 февраля в Кремоне умерла женщина, которая заразилась коронавирусом, когда уже страдала от онкологического заболевания.
Также сайт kp.ru писал о том, что в Италии из-за угрозы эпидемии коронавируса не состоялось сразу несколько футбольных матчей в Серии А. В воскресенье были перенесены игры «Верона» — «Кальяри», «Интер» — «Сампдория», «Аталанта» — «Сассуоло», и «Торино» — «Парма». Но, несмотря на то, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что могут быть отменены вообще все матчи на этой неделе, два из них все же прошли по расписанию.
Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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