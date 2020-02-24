В Италии шестой человек скончался от коронавируса

24 Февр. 2020 2020-02-24T16:57:25+03:00

Шестой человек скончался в Италии от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Жертвой коронавируса в Италии стал шестой человек.

Ранее сайт kp.ru сообщал о вспышке коронавируса в стране. С 20 по 21 февраля число заболевших выросло с 3 до 17 человек.

21 февраля в Италии от коронавируса скончался первый человек. Им был 78-летний, Адриано Тревизан, которого госпитализировали уже в тяжёлом состоянии и не смогли спасти. 22 февраля в Ломбардии скончалась женщина.

23 февраля в Кремоне умерла женщина, которая заразилась коронавирусом, когда уже страдала от онкологического заболевания.

Также сайт kp.ru писал о том, что в Италии из-за угрозы эпидемии коронавируса не состоялось сразу несколько футбольных матчей в Серии А. В воскресенье были перенесены игры «Верона» — «Кальяри», «Интер» — «Сампдория», «Аталанта» — «Сассуоло», и «Торино» — «Парма». Но, несмотря на то, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что могут быть отменены вообще все матчи на этой неделе, два из них все же прошли по расписанию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU