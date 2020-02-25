На Украине предложили "вычистить" библиотеки от книг времен СССР
На настоящий момент такие издания составляют более 50% всего фонда
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Власти Украины хотят изъять из библиотек изданные в СССР книги. Советскую литературу планируют заменить современной и украиноязычной. Об этом сообщила директор госучреждения "Украинский институт книги" Александра Коваль.
Она рассказала, что в настоящий момент в библиотеках страны хранится более 240 миллионов единиц документов. Свыше 50% всех этих изданий были выпущены до 1990 года, и меньше 20% - в 2000-х.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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