На Украине предложили "вычистить" библиотеки от книг времен СССР

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:31:14+03:00

На настоящий момент такие издания составляют более 50% всего фонда

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Власти Украины хотят изъять из библиотек изданные в СССР книги. Советскую литературу планируют заменить современной и украиноязычной. Об этом сообщила директор госучреждения "Украинский институт книги" Александра Коваль.

Она рассказала, что в настоящий момент в библиотеках страны хранится более 240 миллионов единиц документов. Свыше 50% всех этих изданий были выпущены до 1990 года, и меньше 20% - в 2000-х.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU