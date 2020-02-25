2020-02-25T13:49:17+03:00
В мире

Власти Турции запретили ввоз в страну электронных сигарет и их компонентов

Устройства для доставки никотина в организм признаны в Турции "угрозой общественному здоровью"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Курительные смеси и электронные сигареты в Турции теперь запрещеныКурительные смеси и электронные сигареты в Турции теперь запрещеныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Турции официально отказались от электронных сигарет и вейпов. Эти устройства для доставки никотина в организм признаны Угрозой общественному здоровью", запрещен их ввоз в страну и соответственно продажа. Турция стала одной из немногих стран мира, где на государственном уровне ввели запрет на электронные сигареты.

- Мы запретили ввоз электронных сигарет и электронных кальянов, угрожающих общественному здоровью, а также электронных устройств, компонентов, запасных частей и решений, используемых при потреблении этих продуктов,- сообщила в твиттер министр торговли страны Рухсар Пекджан.

Ранее общественники и медики просили ввести такой же запрет, но в США. Вспышка смертельных случаев заболевания в результате курения вейпов произошла в США в 2019 году. Анализ показал, что наиболее опасное вещество в составе курительных смесей - масло с витамином Е. Оно обволакивает легкие и человек испытывает проблемы с дыхнем. При этом, даже если курильщик бросает вредную привычку, организм не может избавиться от этой пленки. Ряд пациентов удалось спасти благодаря только пересадке легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Власти Турции запретили ввоз в страну электронных сигарет и их компонентов
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