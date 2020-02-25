2020-02-25T14:55:53+03:00
В мире

Премьер-министр Италии обвинил руководство больницы в распространении коронавируса

В Италии заражены 272 человек, при этом "нулевой пациент", тот, кто привез коронавирус в страну, не обнаружен
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Италии погибли уже семь человек от коронавирусаВ Италии погибли уже семь человек от коронавирусаФото: REUTERS
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Причиной массового распространения коронавируса в Италии стала халатность врачей - премьер-министр страны Джузеппе Конте обвинил руководство больниц в несоблюдении мер безопасности. Заболевание по данным на 25 февраля подтверждено у 272 человек, семеро погибли от коронавируса в Италии. При этом, как сообщает CNN, "нулевой пациент" так и не обнаружен. Полиция и соцлужбы не смогли установить, откуда и кто завез в страну заболевание.

- Управление больницей не соответствовало протоколам, и это, безусловно, способствовало распространению,- сообщил премьер-министр.

Ни названия больницы, ни города он называть не стал. Известно, что первые случаи заболевания зарегистрированы в Ломбардии и Венето. Изначально инфицированы были только жители севера страны, но 25 февраля власти подтвердили три случая заражения коронавирусом в Риме.

Власти просят всех, кто был на севере страны "самоизолироваться", то есть добровольно соблюсти карантин и не покидать дом 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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