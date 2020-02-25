Роухани рассказал о ситуации с коронавирусом в Иране

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:57:11+03:00

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что ситуация с коронавирусом в Иране обнадёживает Фото: REUTERS

Лидер Исламской республики заявил, что власти намерены взять ситуацию под контроль

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Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что ситуация с коронавирусом в Иране обнадёживает. Он также отметил, что власти намерены взять ситуацию под контроль.

- Увеличилось число и выписанных из больниц, прошедших курс лечения, чьи анализы были положительными, - сказал Роухани в эфире иранского телевидения и отметил, что посеять страх в обществе стремятся "враги".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи признался в том, что заражён коронавирусом.

22 февраля в Иране больше, чем вдвое выросло число погибших от коронавируса. Минздрав Ирана призвал граждан оставаться дома из-за продолжающегося распространения заболевания.

23 февраля Турция, Афганистан и Ирак закрыли границы с Ираном из-за притока туристов в канун праздника Навруз.

Также сайт kp.ru сообщал, что в Иране возросло число заболевших коронавирусом до 95, а его жертвами стали 18 человек. Проверку проходят ещё 900 человек с подозрениями на заболевание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762788" frameborder="0"></iframe> Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил о своем заболевании коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU