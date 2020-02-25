Чиновницу из Индонезии призвали уйти в отставку за слова о рисках забеременеть в бассейне
Ситти Хикмаватти серьезно считает, что плавание в одном бассейне с мужчинами может привести к беременности
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Защитница детей из Индонезии восстала против общественных бассейнов. Чиновница Ситти Хикмаватти в интервью местному новостному сайту заявила, что для женщин есть угроза забеременеть, плавая в одном бассейне с мужчинами. после этого, сообщает The Independent, чиновницу затравили не только врачи, но и рядовые граждане.
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ИСТОЧНИК KP.RU