2020-02-25T18:23:45+03:00
В мире

Олимпиаду 2020 угрожают отменить из-за коронавируса

В МОК должны до конца мая проверить, находится ли ситуация с коронавирусом под контролем
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге сообщил, что летние олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио еще в 2013 годуПрезидент Международного олимпийского комитета Жак Рогге сообщил, что летние олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио еще в 2013 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Олимпиаду в Японии могут отменить из-за коронавируса. В Международном олимпийском комитете (МОК) проверяют, насколько безопасно в стране проводить международные спортивные состязания, учитывая эпидемическую ситуацию.

Япония хоть и не является эпицентром распространения коронавируса в мире, антилидером тут стал Китай, но ситуация на круизном лайнере Diamond Princess усугубила ситуацию по заболеваемости в стране восходящего солнца. После обнаружения первых случаев заражения на корабле, больше 3,5 тысяч пассажиров попали на карантин.

Но избежать распространения среди них вируса не удалось. Четыре человека погибли, коронавирус подтвержден у 691 пассажира круизного судна. В целом в Японии диагноз поставлен 19 851 человеку.

Член МОК Дик Паунд заявил, что организаторы Олимпийских игр в Токио до конца мая проверят, находится ли коронавирус под контролем.

- Возможно, будет рассматриваться отмена Олимпиады, - сообщил он журналистам.

Ранее власти Лондона предложили перенести Олимпиаду из Японии в Великобританию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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