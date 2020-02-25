Олимпиаду 2020 угрожают отменить из-за коронавируса
Олимпиаду в Японии могут отменить из-за коронавируса. В Международном олимпийском комитете (МОК) проверяют, насколько безопасно в стране проводить международные спортивные состязания, учитывая эпидемическую ситуацию.
Япония хоть и не является эпицентром распространения коронавируса в мире, антилидером тут стал Китай, но ситуация на круизном лайнере Diamond Princess усугубила ситуацию по заболеваемости в стране восходящего солнца. После обнаружения первых случаев заражения на корабле, больше 3,5 тысяч пассажиров попали на карантин.
Но избежать распространения среди них вируса не удалось. Четыре человека погибли, коронавирус подтвержден у 691 пассажира круизного судна. В целом в Японии диагноз поставлен 19 851 человеку.
Член МОК Дик Паунд заявил, что организаторы Олимпийских игр в Токио до конца мая проверят, находится ли коронавирус под контролем.
- Возможно, будет рассматриваться отмена Олимпиады, - сообщил он журналистам.
Ранее власти Лондона предложили перенести Олимпиаду из Японии в Великобританию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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