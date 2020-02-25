УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса
УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса. Об этом вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил в эфире "Rai Radio 1 Sport".
В Италии уже перенесены матчи футбольного чемпионата, отменён Венецианский карнавал, а также занятия в школах и университетах, поскольку в стране случилась вспышка коронавируса. За последние выходные он диагностирован у 230 человек. Скончались семеро. Вирус уже охватил север Италии и движется на юг.
Киностудия Paramount Pictures приостановила съемки седьмой части блокбастера "Миссия невыполнима" в Венеции. Также из-за угрозы эпидемии коронавируса закрыты театры "Ла Скала" в Милане и "Ла Феличе" в Венеции. В регионах Ломбардия и Венето на время прекратили работу музеи и художественные галереи.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что по состоянию на 25 февраля коронавирус обнаружен у 80 тысяч человек. Его жертвами стали 2 700 человек, а выздоровели в десять раз больше.
Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе
ИСТОЧНИК KP.RU
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