Число жертв беспорядков в Нью-Дели достигло 20
Жертвами беспорядков на северо-востоке Нью-Дели стали по меньшей мере 20 человек, ранения получили более 250.
Столкновения между сторонниками и противниками нового закона о гражданстве начались в понедельник, 24 февраля. На следующий день власти города ввели комендантский час в районах, охваченных беспорядками. Особые меры введены в районах Маджипур, Чанд Багх, Джафрабад и Карал Нагар.
Сайт kp.ru сообщал, что власти Индии упростили порядок выдачи паспортов гражданам ряда стран, которые столкнулись с притеснениями на родине. Многих возмутила дискриминация, поскольку этим правом не могут воспользоваться мусульмане.
По данным агентства PTI, участники столкновений дрались с правоохранителями, бросали друг в друга камнями и палками, и даже применяли огнестрельное оружие. В ходе беспорядков были подожжены автомобили, магазины и автозаправка.
ИСТОЧНИК KP.RU