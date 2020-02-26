Число жертв беспорядков в Нью-Дели достигло 20

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:13:41+03:00

По последним данным, ранения получили более 250 человек

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Жертвами беспорядков на северо-востоке Нью-Дели стали по меньшей мере 20 человек, ранения получили более 250.

Столкновения между сторонниками и противниками нового закона о гражданстве начались в понедельник, 24 февраля. На следующий день власти города ввели комендантский час в районах, охваченных беспорядками. Особые меры введены в районах Маджипур, Чанд Багх, Джафрабад и Карал Нагар.

Сайт kp.ru сообщал, что власти Индии упростили порядок выдачи паспортов гражданам ряда стран, которые столкнулись с притеснениями на родине. Многих возмутила дискриминация, поскольку этим правом не могут воспользоваться мусульмане.

По данным агентства PTI, участники столкновений дрались с правоохранителями, бросали друг в друга камнями и палками, и даже применяли огнестрельное оружие. В ходе беспорядков были подожжены автомобили, магазины и автозаправка.

ИСТОЧНИК KP.RU