В Совфеде одобрили продление программы материнского капитал до 2027 года

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:09:47+03:00

Маткапитал увеличился на 150 тысяч рублей Фото: Анастасия Осипова

Также сенаторы одобрили выплаты семьям при рождении первенцев

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В Совете Федерации одобрили закон о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2026 года. Ранее документ поддержали в бюджетном комитете Совфеда.

С инициативой продлить действие программы, а также ввести выплаты семьям при рождении первенцев во время послания Федеральному собранию выступил президент Владимир Путин.

Программа существует с января 2007 года. Каждый год сумму выплат индексировали - начинали с 250 тысяч рублей, в 2020 году семьям, где родился малыш, положено уже 466 тысяч 617 рублей. Однако, президент распорядился увеличить маткапитал на 150 тысяч рублей, таким образом родители получат свыше 600 тысяч рублей.

Закон вступил в силу с 1 января 2020 года.

По предварительным оценкам единовременную выплату при рождении первенца в России получит 1,3 миллиона семей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757120" frameborder="0"></iframe> Путин продлил действие маткапитала.Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года

ИСТОЧНИК KP.RU