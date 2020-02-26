В Греции подтвердили первый случай заражения коронавирусом

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:44:36+03:00

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В среду, 26 февраля, Министерство здравоохранения Греции подтвердило первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 в стране.

Заболевание зафиксировано в Салониках у 38-летней женщины, которая приехала в страну из Италии. Больную доставили в инфекционное отделение больницы, а все, кто в последние дни контактировал с ней, добровольно изолированы.

Напомним, что накануне, 26 февраля, в Бразилии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 в стране. Заболевание выявлено у мужчины, прилетевшего из Италии. Днем ранее первые случаи заражения подтвердились в Австралии у супругов, которые прибыли из итальянской Ломбардии, ставшей эпицентром распространения вируса в Италии.

Напомним, Италия занимает первое место в Европе по числу заразившихся коронавирусом, от которого в стране по последним данным в стране умерли десять человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU