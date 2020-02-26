Авиасообщение России с Южной Кореей закроют с 1 марта

С 1 марта в отношении Южной Кореи останавливают авиационное сообщение. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова на пресс-конференции 26 февраля.

— Кроме “Аэрофлота” и его “дочки” - “Авроры”. “Аврора” будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех граждан. “Аэрофлот” будет летать в Москву. Граждане из Южной Кореи будут проходить через терминал F аэропорта "Шереметьево", — рассказала вице-премьер.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

С 28 февраля вступает запрет на выдачу виз из Ирана кроме деловых и гуманитарных. Авиационное сообщение, которое осуществляет “Аэрофлот”, пока не закрывают. Будут мониторить. Граждане, Которые прилетают из Ирана будут проходить через терминал F аэропорта Шереметьево.

— Что касается Италии, поскольку страна входит в ЕС, принимать ограничительные меры сложно, поскольку люди внутри перемещаются. Мы настоятельно рекомендовали чтобы Ростуризм и Министерство иностранных дел советовали воздерживаться гражданам от поездок в Италию как группами, так и частным образом. Наиболее пострадавшими являются северные территории Италии, — добавила Голикова.

В России вводят новые меры защиты от коронавируса и продляют прошлые ограничения

26 февраля в Правительстве состоялось совещание, на котором решали, целесообразно ли продлевать меры защиты от коронавируса. Ранее они действовали до 1 марта.

Сотрудники санитарно-карантинного пункта аэропорта Шереметьево.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Также мы должны были обсудить целесообразность принятия дополнительных мер в связи с тем, что коронавирус уже в 39 странах мира. Мы продлеваем до 1 апреля все те ограничения, который действовали ранее, - сообщила заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова.

Соответствующие документы внесут на подпись председателю Правительства 27 февраля. Ограничение в первую очередь касается проведения международных мероприятий. А также контроль за прибывающими в аэропорты. Вводятся и дополнительные меры в связи с новыми очагами инфекции: в Южной Корее, Иране и Италии.

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поделилась, что в России сейчас находятся под наблюдением 8 165 человек. Это те, кто недавно был в КНР, в том числе граждане азиатской республики. За время наблюдениям установлены два гражданина Китая, у которых обнаружился коронавирус.

В России появилось пять прототипов вакцины от коронавируса

России удалось получить штамм коронавируса. Он нужен, чтобы проводить исследования вируса и работать над вакциной от него. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства на пресс-конференции 26 февраля. При этом вице-премьер отказалась уточнить, откуда прибыл образец.

- Усилия наших ученых оценены высоко мировым сообществом. Центр “Вектор” (находится в Новосибирске - прим.ред.) вошел в перечень учреждений, которые участвуют в разработке вакцины от коронавируса, - рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, которая также присутствовала при обсуждении.

Голикова добавила, что центр очень серьезно работает над наработкой такой вакцины:

- Думаю, не открою большого секрета, если скажу, что “Вектор” наработал уже пять прототипов вакцины. Подробности об эффективности испытаний будут позже.

Ранее вице-премьер сообщила, что в качестве новых мер Россия вынуждена прекратить авиасообщение с Южной Корее, за исключением отдельных рейсов. Кроме того, будет рекомендовано не посещать Иран и Италию.

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