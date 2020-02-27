2020-02-27T08:28:14+03:00
Происшествия

Мошенники стали предлагать россиянам «такси до банкомата» и отбирать деньги

Новый способ обмана активно практикуется на одиноких и пожилых людях
Елена АКИМОВА
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В России появился новый способ мошенничестваВ России появился новый способ мошенничестваФото: Евгения ГУСЕВА
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Мошенники нашли новый способ отъема денег у россиян. В ход идет все также социальная инженерия – людям предлагают воспользоваться новой услугой от банков «такси до банкомата», а по пути убеждают перевести деньги на сторонний счет.

Эту информацию подтверждают не только в банках, но и в ЦБ. Уже несколько человек стали жертвами подобного обмана, все они рассказывают примерно одинаковую историю: преступники звонят с номера «8 800» и сообщают, что с карты клиента пытаются списать средства. Если у потенциальной жертвы не оказывается интернет-банка, то человеку предлагали воспользоваться специальным трансфером до банкомата.

- Якобы на месте можно будет перевести средства на безопасный счет. Клиенту заказывают обычное такси, а когда человек оказывается у банкомата, то совершает под диктовку операцию по переводу денег на счет злоумышленника, - рассказал «Известиям» директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев.

В Сбербанке подтверждают данный сценарий и признают, что схема становится все популярнее. Как правило, жертвами становятся одинокие люди или лица преклонного возраста, которых легко обмануть, и они не имеют возможности с кем-то посоветоваться. Времени на раздумья мошенники не дают и убеждают человека действовать быстро.

Обычно ущерб от подобных мошеннических действий составляет порядка 15 тысяч рублей.

Ранее мошенники начали практиковать еще один способ обмана. Человек находит у банкомата забытую карту, берет ее в руки и тут же появляется владелец пластика. Естественно, хозяин сообщает, что с его карты пропали деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Мошенники стали предлагать россиянам «такси до банкомата» и отбирать деньги
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