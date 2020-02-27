2020-02-27T10:37:15+03:00
Политика

Турецкие военные погибли при авиаударе в Идлибе

В Минобороны Турции заявили, что удар нанесли ВВС Сирии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Турецкие военные погибли при авиаударе в ИдлибеТурецкие военные погибли при авиаударе в ИдлибеФото: REUTERS
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Жертвами авиаудара ВВС Сирии в сирийской провинции Идлиб стали два турецких солдата погибли, ещё двое получили ранения. Такое заявление сделали в Министерстве национальной обороны Турции.

«В результате авиаудара по нашим позициям в провинции Идлиб погибли двое наших военных, еще двое получили ранения. Незамедлительно были нанесены удары по военным объектам режима (президента Сирии Башара Асада)», - говорится на странице ведомства в Twitter.

Напомним, обстановка в Идлибе сильно обострилась в начале февраля. После первого обстрела в начале февраля турецких военных в сирийской провинции погибли пятеро турецких военнослужащих, еще столько же получили ранения. После чего Анкара нанесла удары по 115 объектам сирийской армии. Позже это повторилось второй раз. На фоне этого командовании вооружённых сил Сирии сообщили, что любые самолёты, нарушившие воздушное пространство страны, будут расцениваться как вражеская боевая цель.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, о готовности возобновить в Сирии военную операцию и назвал «вопросом времени» начало военной операции. Турецкий лидер также заявил, что сирийские войска должны покинуть территорию в Идлибе до конца февраля.

Продолжаются столкновения между САА и поддерживаемыми Турцией боевиками в сельской местности Идлиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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