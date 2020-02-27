Первая украинка заразилась коронавирусом в Италии

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:56:01+03:00

Все, кто вступал в контакт с девушкой, помещены на карантин [видео]

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Среди украинских граждан зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Дипломат уточнил, что первый случай был зафиксирован в Италии. На данный момент украинка находится в инфекционном отделении больницы в Неаполе, однако наличие коронавируса еще должно подтвердить Римский институт Спалланзани.

Все, кто вступал в контакт с девушкой, в том числе семья, сопровождавшая ее в больницу, помещены на карантин.

Напомним, Италия занимает первое место в Европе по числу заразившихся коронавирусом нового типа. По последним данным в стране более 400 заболевших и десять умерших. Отметим, что накануне были зафиксированы первые заражения в Бразилии, Австрии и Греции, при этом все инфицированные прибыли из Италии.

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ИСТОЧНИК KP.RU