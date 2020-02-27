В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 500

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:47:09+03:00

В МИД РФ сообщили, что среди инфицированных нет российских граждан [видео]

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По последним данным от коронавируса COVID-19 в Италии погибли 14 человек, а число инфицированных превысило 500.

«Всего у нас 528 случаев заражения», - сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

В МИД РФ сообщили, что среди заболевших нет российских граждан. Однако, по словам вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, в Италии на данный момент находится около 20 тыс. российских путешественников, включая 6 тыс. организованных туристов.

Сайт kp.ru писал, что после рекомендаций Ростуризма туроператоры приостановили продажи путевок в Италию и предлагают клиентам изменить направление вылета или вернуть деньги.

Между тем в Еврокомиссии сообщили, что Италия пока не обращалась за финансовой помощью к ЕС в связи с эпидемией коронавируса, но комиссия готова рассмотреть такую просьбу.

Напомним, Италия вышла на первое место по числу заразившихся коронавирусом в Европе. Эпицентром распространения вируса стал небольшой город Кодоньо в Ломбардии, где сейчас изолированы около 250 человек. На текущей недели были зафиксированы первые случаи заражения китайской пневмонией в Бразилии, Австрии и Греции, при этом все инфицированные прибыли из Италии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ИСТОЧНИК KP.RU