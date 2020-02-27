2020-02-27T17:28:04+03:00
В мире

Вице-президент Ирана инфицирована коронавирусом нового типа

Ранее заболевание было подтверждено у замминистра здравоохранения республики [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вице-президента Ирана инфицирована коронавирусом нового типаВице-президента Ирана инфицирована коронавирусом нового типаФото: REUTERS
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Тест на коронавирус нового типа показал положительный результат у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.

«С учетом некоторых признаков заражения госпожи Эбтекар коронавирусом был проведен анализ, который оказался положительным» - передает агентство IRNA со слова советника вице-президента.

В среду, 26 февраля, заместитель главы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи признался, что у него подтвержден коронавирус нового типа. Позже заболевание было обнаружено у нескольких иранских чиновников.

По последним число зараженных коронавирусом в Иране достигло 245, умерли 26 человек.

На фоне ситуации с коронавирусом в Иране 23 февраля Турция сообщила о закрытии границы с Ираном. За ней последовал Афганистан, а Ирак решил закрыть один из КПП. С 28 февраля Россия приостановит авиасообщение. Выполнять рейсы по этому направлению продолжат только авиакомпании Аэрофлот и Mahan Air

Иранский замминистр, заразившийся коронавирусом, пришел на совещание с болезненным видом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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