Вице-президент Ирана инфицирована коронавирусом нового типа
Тест на коронавирус нового типа показал положительный результат у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.
«С учетом некоторых признаков заражения госпожи Эбтекар коронавирусом был проведен анализ, который оказался положительным» - передает агентство IRNA со слова советника вице-президента.
В среду, 26 февраля, заместитель главы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи признался, что у него подтвержден коронавирус нового типа. Позже заболевание было обнаружено у нескольких иранских чиновников.
По последним число зараженных коронавирусом в Иране достигло 245, умерли 26 человек.
На фоне ситуации с коронавирусом в Иране 23 февраля Турция сообщила о закрытии границы с Ираном. За ней последовал Афганистан, а Ирак решил закрыть один из КПП. С 28 февраля Россия приостановит авиасообщение. Выполнять рейсы по этому направлению продолжат только авиакомпании Аэрофлот и Mahan Air
Иранский замминистр, заразившийся коронавирусом, пришел на совещание с болезненным видом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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