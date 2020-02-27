Турецкие военные в Идлибе обстреливают позиции сирийской армии

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:03:58+03:00

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Турецкие военные обстреливают позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты в провинции Идлиб.

«Сирийских военных в прямом смысле спасает авиация. Собственная и российская. Самолёты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков», - сообщается в репортаже «России-24».

Отмечается, что боевики и турецкие специалисты активно применяют переносные зенитные ракетные комплексы. В свою очередь ВВС Сирии и ВКС России применяют тепловые ловушки для защиты от выстрелов из ПЗРК.

По данным ВГТРК, действия Анкары стали ответом на авиаудар в Идлибе, жертвами которого стали два турецких солдата, ещё двое получили ранения.

Напомним, Анкара ни раз после обстрелов в начале февраля турецких военных в сирийской провинции наносила удары по объектам сирийской армии. Тогда же президент Турции Тайип Эрдоган несколько раз сообщил о готовности возобновить в Сирии военную операцию и назвал «вопросом времени» начало военной операции.

Турецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты .

ИСТОЧНИК KP.RU