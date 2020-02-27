2020-02-27T21:31:08+03:00
В мире

Число жертв коронавируса в Италии достигло 17

650 человек в стране заражены
Ася КУЗНЕЦОВА
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Власти области Ломбардия сообщили о трёх новых скончавшихся, все трое люди старше 80 летВласти области Ломбардия сообщили о трёх новых скончавшихся, все трое люди старше 80 летФото: REUTERS
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В Италии число умерших от коронавируса нового типа увеличилось до 17 человек. Количество заражённых выросло до 650, сообщает глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

- Власти области Ломбардия сообщили о трёх новых скончавшихся, все трое люди старше 80 лет, - отметил Боррелли и добавил, что также растёт число тех, кто выздоровел.

Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирована 21 февраля в Ломбардии. На сегодняшний день 10 городов Италии полностью изолированы, ограничетельные меры также введены в учебных и развлекательных заведениях, общественных местах. Некоторые компании перевели сотрудников на удалённый режим работы. Перебои с продовольствием начались не только в Милане или Венеции, но и в Тоскане.

Во всем мире зарегистрировано уже 82 149 случаев заболевания коронавирусом во всем мире. 2801 человек погибли, 32 860 удалось победить болезнь и выписаться из больниц.

Милан во время коронавируса.Прямое включение с Пьяцца дель Дуомо в Милане. Напомним, что за последние дни Италия вышла на третье место в мире по числу зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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