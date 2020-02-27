Китайский коронавирус, последние новости на 27 февраля 2020: У троих эвакуированных россиян подтвержден коронавирус, наши ученые разработали пять прототипов вакцины
Во всем мире зарегистрировано уже 82 149 случаев заболевания коронавирусом во всем мире. 2801 человек погибли, 32 860 удалось победить болезнь и выписаться из больниц. Число выздоровевших пациентов за сутки в два раза превышает число заболевших: 2793 против 1154 случаев.
Сообщаем последние новости о распространении "китайского" коронавируса в мире на утро 27 февраля 2020 года.
У троих россиян, эвакуированных в Казань с Diamond Princess, подтвержден коронавирус. Они и другие пять человек, находящиеся в инфекционной больнице на карантине, чувствуют себя хорошо, температуры ни у кого нет.
Между тем, наши ученые получили штамм вируса и разработали уже пять прототипов вакцины.
С 1 марта Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей, граждан также просят воздержаться от поездок в Италию и Иран. В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги за путевку.
Эти меры связаны с распространением коронавируса за пределами Китая. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Семеновского университета Александр Лукашев в интервью kp.ru также подтвердил, что хотя в Китае пик заболеваемости удалось преодолеть, существует большая вероятность второй волны эпидемии в мире.
- Была надежда, что заболевание утихнет к лету, это казалось вполне возможным вариантом развития событий. Теперь надежда тает, ведь за последнюю неделю ситуация изменилась худшему. Я имею в виду вспышки заболевания в новых странах, - уточнил эксперт.
Опустевшие улицы китайских городов.
Только за последние сутки первые случаи заражения зарегистрировали в Бразилии, Финляндии, Пакистане, Греции и Грузии.
Коронавирус продолжает наступать на Италию. Здесь уже 453 случая заболевания. Перебои с продовольствием начались не только в Милане или Венеции, но и в Тоскане. Карантин продолжается и на испанском острове Тенерифе, где в 4-звездочном отеле заперты 1000 человек, в том числе двое россиян.
Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.
Как защитить себя в этой ситуации? Соблюдать меры профилактики, в том числе - заботиться о гигиене. Роспотребнадзор предупредил россиян, что коронавирус распространяется не только воздушно-капельным путём, но и через грязные руки и воду.
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Еще одна важная мера - соблюдение карантинных правил. Под них, кстати, попала и спецкор "Комсомольской правды" Дарья Асламова. Напомним: отважная журналистка единственная из российских репортеров отправилась в самый эпицентр новой болезни - охваченный коронавирусом Китай. Теперь Дарье предстоит двухнедельный карантин.
Дарья Асламова всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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