2020-02-27T07:51:39+03:00
Общество

Китайский коронавирус, последние новости на 27 февраля 2020: У троих эвакуированных россиян подтвержден коронавирус, наши ученые разработали пять прототипов вакцины

Мы собрали последние новости про китайский коронавирус на 27 февраля 2020 года
Наталия КУДРЯШОВА
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Сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля в медпункте аэропорта ШереметьевоСотрудники санитарно-эпидемиологического контроля в медпункте аэропорта ШереметьевоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во всем мире зарегистрировано уже 82 149 случаев заболевания коронавирусом во всем мире. 2801 человек погибли, 32 860 удалось победить болезнь и выписаться из больниц. Число выздоровевших пациентов за сутки в два раза превышает число заболевших: 2793 против 1154 случаев.

Сообщаем последние новости о распространении "китайского" коронавируса в мире на утро 27 февраля 2020 года.

У троих россиян, эвакуированных в Казань с Diamond Princess, подтвержден коронавирус. Они и другие пять человек, находящиеся в инфекционной больнице на карантине, чувствуют себя хорошо, температуры ни у кого нет.

Между тем, наши ученые получили штамм вируса и разработали уже пять прототипов вакцины.

С 1 марта Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей, граждан также просят воздержаться от поездок в Италию и Иран. В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги за путевку.

Эти меры связаны с распространением коронавируса за пределами Китая. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Семеновского университета Александр Лукашев в интервью kp.ru также подтвердил, что хотя в Китае пик заболеваемости удалось преодолеть, существует большая вероятность второй волны эпидемии в мире.

- Была надежда, что заболевание утихнет к лету, это казалось вполне возможным вариантом развития событий. Теперь надежда тает, ведь за последнюю неделю ситуация изменилась худшему. Я имею в виду вспышки заболевания в новых странах, - уточнил эксперт.

Опустевшие улицы китайских городов.

Только за последние сутки первые случаи заражения зарегистрировали в Бразилии, Финляндии, Пакистане, Греции и Грузии.

Коронавирус продолжает наступать на Италию. Здесь уже 453 случая заболевания. Перебои с продовольствием начались не только в Милане или Венеции, но и в Тоскане. Карантин продолжается и на испанском острове Тенерифе, где в 4-звездочном отеле заперты 1000 человек, в том числе двое россиян.

Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

Как защитить себя в этой ситуации? Соблюдать меры профилактики, в том числе - заботиться о гигиене. Роспотребнадзор предупредил россиян, что коронавирус распространяется не только воздушно-капельным путём, но и через грязные руки и воду.

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

Еще одна важная мера - соблюдение карантинных правил. Под них, кстати, попала и спецкор "Комсомольской правды" Дарья Асламова. Напомним: отважная журналистка единственная из российских репортеров отправилась в самый эпицентр новой болезни - охваченный коронавирусом Китай. Теперь Дарье предстоит двухнедельный карантин.

Дарья Асламова всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дарья Асламова всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ

Сотни детских рисунков с пожеланиями здоровья отправили в Китай из Владивостока.Инициатором выступил редактор местного туристического портала Константин Ягодин, идею поддержали в консульстве Китая во Владивостоке

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ИСТОЧНИК KP.RU

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