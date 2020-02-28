Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые за полгода

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:17:11+03:00

Европейская и американская валюты подорожали более чем на рубль

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Данные Московской биржи на пятницу, 28 февраля, свидетельствуют о серозном ослаблении курса рубля по отношению к доллару и евро.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс американской валюты к рублю вырос на рубль и 1 копейку и достиг отметки в 67,02 рубля. Последний раз курс доллара находился выше 63 рублей полгода назад, в сентябре прошлого года.

Евро также существенно подрожал. Курс европейской валюты увеличился на рубль и 21 копейку и составил 73,75 рубля. Последний раз евро стоил больше 73 также в сентябре 2019 года.

На новостях о коронавирусе нового типа, вместе с биржами США и АТР продолжает падать и российский рынок акций. Индекс Мосбиржи потерял 4,3-5,3% и составил менее 2800 пунктов впервые с октября прошлого года.

Сайт kp.ru писал, что из-за коронавируса нового типа цена нефти обновила годовой минимум: цена марки Brent упало почти до 52 долларов. На фоне этих событий курс евро 27 февраля впервые за полгода поднялся выше 72 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU