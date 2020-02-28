2020-02-28T11:17:11+03:00
Экономика

Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые за полгода

Европейская и американская валюты подорожали более чем на рубль
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые за полгодаКурс доллара поднялся выше 67 рублей впервые за полгодаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Данные Московской биржи на пятницу, 28 февраля, свидетельствуют о серозном ослаблении курса рубля по отношению к доллару и евро.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс американской валюты к рублю вырос на рубль и 1 копейку и достиг отметки в 67,02 рубля. Последний раз курс доллара находился выше 63 рублей полгода назад, в сентябре прошлого года.

Евро также существенно подрожал. Курс европейской валюты увеличился на рубль и 21 копейку и составил 73,75 рубля. Последний раз евро стоил больше 73 также в сентябре 2019 года.

На новостях о коронавирусе нового типа, вместе с биржами США и АТР продолжает падать и российский рынок акций. Индекс Мосбиржи потерял 4,3-5,3% и составил менее 2800 пунктов впервые с октября прошлого года.

Сайт kp.ru писал, что из-за коронавируса нового типа цена нефти обновила годовой минимум: цена марки Brent упало почти до 52 долларов. На фоне этих событий курс евро 27 февраля впервые за полгода поднялся выше 72 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ущерб турбизнеса России от коронавируса оценили в 27 миллиардов рублей
Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые за полгода
Умер Роллан Мартиросов, создатель Су-34
Россияне поддерживают предложение сделать день для голосования за внесение изменений в конституцию выходным
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Отец Меган Меган Маркл заявил, что дочь неуважительно относится к Елизавете II
Самолёт возвращается во «Внуково» из-за трещины в лобовом стекле
Россия временно закрыла границу для граждан Ирана
Два российских фрегата с ракетами «Калибр» идут к берегам Сирии
Россиянам рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля
Минобороны РФ: попавшие под обстрел сирийских войск турецкие военные находились среди боевиков
Названы регионы, где большинство студентов учится платно
Первые случаи коронавируса зафиксированы в Белоруссии и Литве
Больше всего пьют на Сахалине, а меньше всего в Чечене
Роспотребнадзор рассказал, что делать при первых симптомах коронавируса
Россия пригласила власти США своими глазами увидеть положение дел в Крыму
Украина ввела «тотальный» температурный контроль для приезжающих из России
Разведка США планирует следить за запасами нефти России и других стран
Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США в Тихом океане
Синоптики предупредили об аномальной погоде в начале марта
В Китае за прошедшие сутки от коронавируса скончались 44 человека
Эксперт рассказал, что 34 миллиона россиян работают не на своем месте
Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 33