Из-за коронавируса цена нефти обновила годовой минимум

27 Февр. 2020 2020-02-27T00:28:37+03:00

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Эксперты зафиксировали рекордное за последний год снижение цены за баррель нефти. По данным торгов, мировая стоимость черного топлива опустилась больше чем на 3%.

К примеру, 26 февраля североморская нефтяная смесь Brent стала дешевле на 3,21%. Стоимость барреля составила 52,53 доллара. Как пишут РИА Новости, Черное золото марки WTI опустилось в цене на 3,01% - 48,38 доллара за баррель.

Эксперты уточняют, всему виной сохранение рисков вокруг распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырье. Примечательно, что сайт kp.ru ранее писал о мнении специалистов на этот счет. Министр энергетики Александр Новак, заявлял, что Россия готова реагировать на снижение спроса на нефть из-за коронавируса. Речи о конкретных мерах пока не идет, поскольку неизвестно влияние распространения заболевания на экономику.

ИСТОЧНИК KP.RU