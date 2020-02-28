2020-02-28T11:42:48+03:00
Экономика

Ущерб турбизнеса России от коронавируса оценили в 27 миллиардов рублей

При оценке не учитывали итальянское направление [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ущербы турбизнеса России от коронавируса составили 27 млрд рублейУщербы турбизнеса России от коронавируса составили 27 млрд рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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Примерные потери российского выездного туризма от закрытия целого ряда направлений из-за коронавируса оцениваются в 27 млрд рублей без учета итальянского направления. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Есть примерно подсчитанный ущерб в сфере выездного туризма по итогам того, что происходит с коронавирусом (…) Это 27 млрд рублей в совокупности по всей стране, включая те выплаты, которые производились туристам, вынужденно отказавшимся от уже оплаченных туров», - рассказала она в эфире телеканала «Россия-24».

Сайт kp.ru писал, что в Роспотребнадзоре назвали страны, которые туристам не стоит посещать из-за коронавируса. Не учитывая Китай, в списке идет Италия, Республика Корея и Иран, где сейчас отмечена эпидемия заболевания. Многим туристам предлагают сдать билеты и переоформить туры.

Пострадал и въездной туризм. Напомним, с начала февраля был введен запрет на въезд в Россию всем иностранцам, следующим из Китая. 20 февраля был подписал проставление о запрете на въезд китайских граждан, 28 февраля такие же ограничения введены в отношении граждан Ирана, с 1 марта соответствующий запрет распространится на граждан Южной Кореи.

Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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