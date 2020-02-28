28 Февр. 2020 2020-02-28T12:43:12+03:00

Анкара нанесла удары по 200 объектам армии Сирии в Идлибе: погибли более 300 сирийских военных Фото: REUTERS

В Минобороны Турции заявили, что эти действия были ответом на атаку 27 февраля [видео]

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Анкара нанесла удары по 200 объектам армии Сирии, в результате которых были уничтожены 5 вертолётов, около 20 танков и более 300 сирийских военнослужащих. Таким был ответ на атаку 27 февраля в Идлибе. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«В результате были обезврежены 5 вертолетов, 23 танка, 23 артиллерийских орудия, 10 бронемашин, две системы ПВО, 309 военнослужащих режима», - сказал глава Минобороны республики.

Напомним, 27 февраля жертвами авиаудара в Идлибской зоне диэскалации стали более 30 турецких военных. В тот же дань Анкара нанесла ответный удар по сирийской армии.

В Минобороны России сообщили, что войска Сирии обстреляли турецких военных, которые находились вместе с террористами в районе населенного пункта Бехун в Идлибской зоне, где, по предоставленной Анкарой информации, никаких подразделений Турции «не было и не должно было находиться».

Турецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты.

ИСТОЧНИК KP.RU