Шойгу рассказал о новейшем гиперзвуковом оружии России

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:51:09+03:00

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Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового оружия на Северном флоте. Накануне в СМИ появилась информация, что в акватории Баренцева моря впервые запустили с корабля ракету "Циркон". Ту самую, что еще до серийного выпуска уже напугала НАТО и США. Все потому что аналогов в мире у этой ракеты пока нет. Все ее предшественники - сверхзвуковые ракеты, а "Циркон" - гиперзвуковая ракета. Характеристики новинки военные держат в секрете, но уже известно, что ракету, способную двигаться с такой скоростью, не могут "вычислить" никакие ПВО.

Планируется, что "Циркон" будет унифицирован, то есть ракету смогут запускать как с корабля, так и с подлодок.

- Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Всё это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России, - сказал Сергей Шойгу на коллегии министерства обороны РФ, тем самым, подтвердив, что испытания гиперзвукового оружия начаты.

Глава военного ведомства доложил о выполнении Плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы.

Ранее командующий ВМС Украины пожаловался на силу российского флота, Игорь Вороненко не доволен, что РФ перевооружила весь корабельный состав на Черном море.

ИСТОЧНИК KP.RU