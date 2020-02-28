Синоптики официально заявили: зимы-2020 в Москве не было

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:35:46+03:00

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Мороз и солнце. Это то, чего жители Москвы и области так и не дождались в наступившем 2020 году. Если лучи тепла еще доходили до поверхности земли, то снега в столице практически не было.

Зима в Москве так и не наступила, официально объявили синоптики Метеобюро. За три месяца не было ни одного дня, в который погода бы соответствовала зимним нормам. В среднем температура воздуха на улице была слабоотрицательная и стремилась к нулевой отметке.

- Назвать этот сезон зимой в нашем понятии нельзя. Мы не знаем, началась ли у нас зима или мы из осени сразу шагнули в весну, - сообщила специалист Метеобюро Татьяна Позднякова РИА Новости.

Также она отметила, что первый месяц 2020 года стал самым теплым в истории всех метеонаблюдений. Снег выпал лишь в середине января и совсем скоро растаял. Некоторые даже успели заметить, как расцвели подснежники и начали распускаться почки вербы. Это и не удивительно: ведь только за прошлую неделю рекорды тепла были установлены в Москве пять раз.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал почему зиму в самом сердце России съедают другие времена года. Татьяна Позднякова объясняла, почему времена года действительно уже не те, что были раньше. А также раскрыла секреты, почему лето продолжается уже не три месяца.

Каких причуд от погоды ждать в марте, объяснил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Специалист считает, что в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях, столбик термометра будет показывать выше нормы примерно на 5-6 градусов. В Московской области в первые дни весны отрицательная температура и вовсе не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU