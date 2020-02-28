В Совете нацбезопасности Украины лук, сало и чеснок назвали лучшим лекарством от коронавируса

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:44:59+03:00

Маски не нужны, если ешь сало с чесноком, считают в СНБО Украины Фото: REUTERS

Так секретарь СНБО ответил на вопрос журналиста об отсутствии в аптеках защитных масок

Изменить размер текста: A A

Украинцам посоветовали спасаться от короавируса с помощью лука, сала и чеснока. Такой совет жителям страны дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, отвечая на вопрос журналиста о том, почему в аптеках отсуствуют медицинские маски, и как обстоят дела с лекарствами сетях.

- Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса - лук, сало и чеснок,- заявил неожиданно Данилов, его слова приводит издание "Страна".

При этом он посоветовал гражданам не "лечиться" с помощью спиртного - "водка-это не лекарство", поделился советом секретарь СНБО.

Профильной вакцины от коронавируса в мире еще не существует. Американцы первыми в мире приступили к тестированию "кандидатного препарата" на людях. Иммунитета от нового заболеваня у человечества тоже нет, пока единственное, что можно сделать, чтобы защитить себя - соблюдать правила гигиены - мыть руки, не трогать грязными руками глаза, рот, нос.

Коронавируса в Украине официально нет. среди эвакуированных из Китая с большим скандалом граждан страны, вирус не подтвержден ни у одного.

ИСТОЧНИК KP.RU