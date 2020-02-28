Папа Римский отменил все аудиенции из-за кашля и насморка

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:52:31+03:00

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Все официальные аудиенции Папы Римского Франциска были отменены из-за его плохого самочувствия. Несколько дней назад прихожане заметили, что понтифика мучают кашель и насморк, а вскоре он отказался от участия в литургии в базилике Сан-Джованни на Латеранском холме, но при этом отслужил утреннюю мессу.

Информацию о недомогании главы католической церкви подтвердил руководитель службы печати Святого престола Маттео Бруни. Объяснений потребовали аккредитованные при Ватикане журналисты, которые так и не получили обычный график аудиенций 83-летнего Франциска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

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ИСТОЧНИК KP.RU