2020-02-28T17:52:31+03:00
В мире

Папа Римский отменил все аудиенции из-за кашля и насморка

Епископы стараются не приближаться к понтифику
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Все официальные аудиенции Папы Римского Франциска были отменены из-за его плохого самочувствия. Несколько дней назад прихожане заметили, что понтифика мучают кашель и насморк, а вскоре он отказался от участия в литургии в базилике Сан-Джованни на Латеранском холме, но при этом отслужил утреннюю мессу.

Информацию о недомогании главы католической церкви подтвердил руководитель службы печати Святого престола Маттео Бруни. Объяснений потребовали аккредитованные при Ватикане журналисты, которые так и не получили обычный график аудиенций 83-летнего Франциска.

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Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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