Болгария готова защитить границу с Турцией от наплыва мигрантов

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:39:32+03:00

Власти республики могут задействовать до тысячи военных и около 140 единиц техники

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Болгария готова принять решительные меры в рамках защиты страны от наплыва нелегальных мигрантов из Турции. Власти республики могут направить к границе до тысячи военнослужащих и около 140 единиц техники. Об этом сообщил министр обороны Болгарии Красимир Карачканов.

По его словам, военные окажут полное содействие в рамках защиты государственной границы и не пустят ни одного беженца на территорию страны.

Согласно данным агентства Reuters, аналогичные меры уже приняла Греция. Власти страны приостановили работу ряда пропускных пунктов из-за скопления мигрантов на границе.

Напомним, что поток беженцев хлынул в Турцию и дальше в сторону Европы из-за обострения ситуации в Идлибе. 27 февраля в этой сирийской провинции были убиты турецкие военные, которые находились на территории террористов, когда правительственные войска нанесли удар по их позициям.

Сайт kp.ru писал, что в Дамаске не знали о нахождении солдат соседней республики в "логове" боевиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763449" frameborder="0"></iframe> Сирийские беженцы хлынули к границе с Европой.

ИСТОЧНИК KP.RU