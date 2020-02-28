Болгария готова защитить границу с Турцией от наплыва мигрантов
Болгария готова принять решительные меры в рамках защиты страны от наплыва нелегальных мигрантов из Турции. Власти республики могут направить к границе до тысячи военнослужащих и около 140 единиц техники. Об этом сообщил министр обороны Болгарии Красимир Карачканов.
По его словам, военные окажут полное содействие в рамках защиты государственной границы и не пустят ни одного беженца на территорию страны.
Согласно данным агентства Reuters, аналогичные меры уже приняла Греция. Власти страны приостановили работу ряда пропускных пунктов из-за скопления мигрантов на границе.
Напомним, что поток беженцев хлынул в Турцию и дальше в сторону Европы из-за обострения ситуации в Идлибе. 27 февраля в этой сирийской провинции были убиты турецкие военные, которые находились на территории террористов, когда правительственные войска нанесли удар по их позициям.
Сайт kp.ru писал, что в Дамаске не знали о нахождении солдат соседней республики в "логове" боевиков.
Сирийские беженцы хлынули к границе с Европой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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