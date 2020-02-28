2020-02-28T18:47:05+03:00
В мире

ВОЗ повышает оценку риска коронавируса до "очень высокого" на глобальном уровне

За пределами Китая вирус распространился в 49 странах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Глава ВОЗ Тедрос Аданом ГебреисусГлава ВОЗ Тедрос Аданом ГебреисусФото: REUTERS
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения повысили оценку риска коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне. В конце января организация изменила оценку с "умеренного" риска до "повышенного". С учетом распространения COVID-19 за пределами Китая, в ВОЗ подняли уровень опасности до максимального.

За несколько дней ситуация с заболеваемостью резко изменилась. Если раньше эпицентром распространения коронавируса был Китай, то теперь есть отдельные страны, где суточные показатели превышают данные по числу зараженных за 24 часа в КНР. В антилидерах Южная Корея, Иран и Италия.

- Сценарий попадания коронавируса во многие страны, если не во все страны мира, - это то, на что мы давно обращали внимание и предостерегали,- сказал представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. Его слова приводит Reuters.

За пределами Китая заражены уже 4351 человек в 49 странах мира. Скончались 67 инфицированных. При этом в материковом Китае зарегистрировано по данным на 28 февраля 327 новых случаев, и это самый низкий показатель с 23 января, общее число заболевших превышает 78 800 человек. Погибших в КНР 2800 человек.

- Большинство случаев заболевания, вызванного коронавирусом в мире, все еще можно проследить до известных контактов или групп случаев, и ВОЗ пока не видит доказательств того, что вирус распространяется свободно,- приводит слова директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса CNN.

Он добавил, что пока все еще есть шанс сдержать распространение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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