ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса до "повышенного"

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:19:15+03:00

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Всемирная организация здравоохранения заявила об изменении оценки риска распространения нового коронавирусом. ВОЗ исправила ее с "умеренной" на "повышенную". Ранее отмечалось, что риск заражения является очень повышенным в Китае, повышенным на региональном уровне и умеренным на международном.

- Оценка ВОЗ риска этого события не изменилась со времени последнего проведенного 22 января анализа: очень высокий - в Китае, высокий - на региональном уровне и высокий - на глобальном уровне, - сообщает организация в своем аккаунте в Twitter.

В организации объяснили, что ситуация остается на прежнем уровне, они прости исправили ошибку, которая содержалась в формулировках прошлого отчета.

Ранее сайт kp.ru писал, что на Украине накануне подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Аналогичная ситуация в ФРГ. В России госпитализировали больше 100 человек с подозрением на "китайскую пневмонию". Ни у одного диагноз не подтвердился. Китайские врачи тестируют около 30 лекарств. Новый коронавирус начали лечить препаратами против ВИЧ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU