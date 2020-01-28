2020-01-28T06:19:15+03:00
В мире

ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса до "повышенного"

В организации уточнили, что прежняя формулировка была ошибочной
Мария ИГНАТЬЕВА
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ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса до "повышенного"ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса до "повышенного"Фото: REUTERS
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Всемирная организация здравоохранения заявила об изменении оценки риска распространения нового коронавирусом. ВОЗ исправила ее с "умеренной" на "повышенную". Ранее отмечалось, что риск заражения является очень повышенным в Китае, повышенным на региональном уровне и умеренным на международном.

- Оценка ВОЗ риска этого события не изменилась со времени последнего проведенного 22 января анализа: очень высокий - в Китае, высокий - на региональном уровне и высокий - на глобальном уровне, - сообщает организация в своем аккаунте в Twitter.

В организации объяснили, что ситуация остается на прежнем уровне, они прости исправили ошибку, которая содержалась в формулировках прошлого отчета.

Ранее сайт kp.ru писал, что на Украине накануне подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Аналогичная ситуация в ФРГ. В России госпитализировали больше 100 человек с подозрением на "китайскую пневмонию". Ни у одного диагноз не подтвердился. Китайские врачи тестируют около 30 лекарств. Новый коронавирус начали лечить препаратами против ВИЧ.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU

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