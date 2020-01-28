ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса до "повышенного"
Всемирная организация здравоохранения заявила об изменении оценки риска распространения нового коронавирусом. ВОЗ исправила ее с "умеренной" на "повышенную". Ранее отмечалось, что риск заражения является очень повышенным в Китае, повышенным на региональном уровне и умеренным на международном.
- Оценка ВОЗ риска этого события не изменилась со времени последнего проведенного 22 января анализа: очень высокий - в Китае, высокий - на региональном уровне и высокий - на глобальном уровне, - сообщает организация в своем аккаунте в Twitter.
В организации объяснили, что ситуация остается на прежнем уровне, они прости исправили ошибку, которая содержалась в формулировках прошлого отчета.
Ранее сайт kp.ru писал, что на Украине накануне подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Аналогичная ситуация в ФРГ. В России госпитализировали больше 100 человек с подозрением на "китайскую пневмонию". Ни у одного диагноз не подтвердился. Китайские врачи тестируют около 30 лекарств. Новый коронавирус начали лечить препаратами против ВИЧ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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