Зараженный коронавирусом британец с лайнера Diamond Princess скончался
В Японии скончался еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess. Очередной жертвой коронавируса стал гражданин Британии. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщило министерство здравоохранения, труда и благосостояния островного государства.
Согласно данным ведомства, подданный Соединенного Королевства стал первым иностранным пассажиром круизного судна, который скончался от нового типа инфекции. Остальные пятеро - японцы.
Daily Mail уточняет, что инфекцию подхватили всего 705 пассажиров лайнера, в том числе 78 британцев. Изначально на борту судна находились свыше 3,7 тысячи человек.
Сайт kp.ru писал, что корабль остановили у берегов Японии в начале месяца после того, как у пожилого китайца выявили коронавирус. Карантин сняли лишь 19 февраля. Тогда же оставшиеся на борту пассажиры покинули судно. Россия эвакуировала своих граждан спецбортом.
Карта распространения коронавируса
В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море
ИСТОЧНИК KP.RU
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