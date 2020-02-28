2020-02-28T19:55:47+03:00
В мире

Зараженный коронавирусом британец с лайнера Diamond Princess скончался

Он был одним из 78 граждан Соединенного Королевства, помещенных на карантин в Японии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На лайнере Diamond Princess из-за коронавируса умер гражданин БританииНа лайнере Diamond Princess из-за коронавируса умер гражданин БританииФото: REUTERS
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В Японии скончался еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess. Очередной жертвой коронавируса стал гражданин Британии. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщило министерство здравоохранения, труда и благосостояния островного государства.

Согласно данным ведомства, подданный Соединенного Королевства стал первым иностранным пассажиром круизного судна, который скончался от нового типа инфекции. Остальные пятеро - японцы.

Daily Mail уточняет, что инфекцию подхватили всего 705 пассажиров лайнера, в том числе 78 британцев. Изначально на борту судна находились свыше 3,7 тысячи человек.

Сайт kp.ru писал, что корабль остановили у берегов Японии в начале месяца после того, как у пожилого китайца выявили коронавирус. Карантин сняли лишь 19 февраля. Тогда же оставшиеся на борту пассажиры покинули судно. Россия эвакуировала своих граждан спецбортом.

Карта распространения коронавируса

В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

ИСТОЧНИК KP.RU

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