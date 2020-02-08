Британец заразился коронавирусом, отправившись в свадебное путешествие

8 Февр. 2020 2020-02-08T07:47:25+03:00

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Новым типом коронавируса 2019-nCoV впервые заразился итальянец. Британец Алан Стил был одним из пассажиров задержанного на карантин в Японии круизного лайнера Diamond Princess.

Гражданин Великобритании работает водителем и в круизе он проводил свадебное путешествие, но в итоге стал одним из 64 заболевших на борту лайнера. Сейчас мужчина доставлен в больницу.

Ранее было распространено мнение, что новым заболеванием могут заразиться только азиаты, но медики уже неоднократно опровергали это утверждение.

Напомним, круизный лайнер Diamond Princess задержанном на карантин возле японского порта Йокогамы 3 февраля, когда врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров. Позже число заболевших «китайской пневмонией» на борту достигло 61 человека, накануне появилась информация о трех новых случаях заражения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759226" frameborder="0"></iframe> Стилист Аркадий Булгатов оказался в карантине на лайнере Diamond Princess.

ИСТОЧНИК KP.RU