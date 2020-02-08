Британец заразился коронавирусом, отправившись в свадебное путешествие
Новым типом коронавируса 2019-nCoV впервые заразился итальянец. Британец Алан Стил был одним из пассажиров задержанного на карантин в Японии круизного лайнера Diamond Princess.
Гражданин Великобритании работает водителем и в круизе он проводил свадебное путешествие, но в итоге стал одним из 64 заболевших на борту лайнера. Сейчас мужчина доставлен в больницу.
Ранее было распространено мнение, что новым заболеванием могут заразиться только азиаты, но медики уже неоднократно опровергали это утверждение.
Напомним, круизный лайнер Diamond Princess задержанном на карантин возле японского порта Йокогамы 3 февраля, когда врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров. Позже число заболевших «китайской пневмонией» на борту достигло 61 человека, накануне появилась информация о трех новых случаях заражения.
Стилист Аркадий Булгатов оказался в карантине на лайнере Diamond Princess.
ИСТОЧНИК KP.RU