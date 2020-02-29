2020-02-29T12:17:40+03:00
В мире

В Японии отменили традиционный фестиваль любования сакурой из-за коронавируса

Власти пытаются не допустить распространения COVID-2019
Юлия Кекова
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В Японии традиционный праздник сакуры был отменен из-за эпидемии коронавируса.В Японии традиционный праздник сакуры был отменен из-за эпидемии коронавируса.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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По традиции в апреле в Японию стекаются миллионы туристов со всего мира, чтобы посмотреть на цветущие деревья. Там проходит фестиваль цветения и любования сакурой. Однако, в этом году вспышка коронавируса внесла свои коррективы в проведение праздника. Местные власти решили воздержаться от мероприятий в Токио и Осаке. Согласно последним данным, вирусом COVID-2019 в Японии заразились 230 человек, пять - скончались.

Между тем, из-за активного распространения заболевания в Берлине отменили крупнейшую в мире туристическую выставку. Она должна была пройти с 4 по 8 марта в Германии.

Кстати, случай первого возможного заражения коронавирусом домашнего пса зафиксирован в Гонконге. Померанского шпица поместили на 14-дневный карантин в специальный центр для животных.

Болезнь продолжает распространяться и захватывает новые государства. Совсем недавно в Беларуси был зарегистрирован первый пациент, больной COVID-2019. Им оказался студент из Ирана.

Шанхайский аэропорт Пудун опустел из-за вспышки коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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