Ученые из Бразилии расшифровали и представили научному сообществу геном коронавируса

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:42:18+03:00

По результатам предварительного анализа, в генетическом коде бразильского коронавируса имеются отличия от оригинального штамма

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В Минздраве Бразилии сообщили, что группа ученых страны расшифровала и представила научному сообществу геном нового коронавируса, обнаруженного у соотечественника.

При этом, по словам ученых, по результатам предварительного анализа, в генетическом коде бразильского коронавируса имеются отличия от оригинального штамма.

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ИСТОЧНИК KP.RU