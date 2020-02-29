2020-02-29T12:42:18+03:00
В мире

Ученые из Бразилии расшифровали и представили научному сообществу геном коронавируса

По результатам предварительного анализа, в генетическом коде бразильского коронавируса имеются отличия от оригинального штамма
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Минздраве Бразилии сообщили, что группа ученых страны расшифровала и представила научному сообществу геном нового коронавируса, обнаруженного у соотечественника.

При этом, по словам ученых, по результатам предварительного анализа, в генетическом коде бразильского коронавируса имеются отличия от оригинального штамма.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На рейсе "Москва-Пекин" выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Турция открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев
"Мы сами сделаем, что нужно": Эрдоган предложил Путину оставить Турцию "один на один" с Дамаском
Ученые из Бразилии расшифровали и представили научному сообществу геном коронавируса
С 1 марта в России начнет действовать ГОСТ для разливной воды
В Японии отменили традиционный фестиваль любования сакурой из-за коронавируса
Погибшие во время вечеринки с сухим льдом не смогли спастись из-за потери сознания в бассейне
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул на испытаниях
Хотят быть в тренде: В ВОЗ заявили о вреде медицинских масок здоровым людям
В Берлине отменили крупнейшую в мире туристическую выставку из-за коронавируса
Около 16 тысяч человек страдают редкими заболеваниями в России
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать "офисных" заболеваний
"Сегодня не то время": Роспотребнадзор посоветовал россиянам не покидать страну из-за коронавируса
Роспотребнадзор: РФ проверила более 3 млн пассажиров с момента обнаружения коронавируса
В Наро-Фоминске полыхают 7 тысяч квадратных метров овощной базы
Видео с вечеринки блогера, где люди погибли в бассейне с сухим льдом, опубликовано в сети
"Не будет шансов против него": Маск рассказал, какой самолет составит конкуренцию истребителю F-35
В Москве госпитализировали пять человек, общавшихся с больным коронавирусом иранцем