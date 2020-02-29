Ученые из Бразилии расшифровали и представили научному сообществу геном коронавируса
По результатам предварительного анализа, в генетическом коде бразильского коронавируса имеются отличия от оригинального штамма
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В Минздраве Бразилии сообщили, что группа ученых страны расшифровала и представила научному сообществу геном нового коронавируса, обнаруженного у соотечественника.
При этом, по словам ученых, по результатам предварительного анализа, в генетическом коде бразильского коронавируса имеются отличия от оригинального штамма.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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