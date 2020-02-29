Премьер Японии опроверг слухи о дефиците туалетной бумаги из-за коронавируса

29 Февр. 2020 2020-02-29T14:45:25+03:00

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Жители Японии начали массово скупать туалетную бумагу. Причиной ажиотажа стали слухи в социальных сетях. Сообщалось, якобы при производстве товара используются те же материалы, что и для одноразовых масок, которые в стране действительно сложно купить.

В сети стали появляться лайфкахи, как сделать маски самостоятельно, используя кухонные полотенца, салфетки или другую косметическую бумажную продукцию. Это привело к тому, что уже к пятнице, 28 февраля, во многих крупных городах возник дефицит туалетной бумаги. В аптеках даже ввели специальное правило: "одна упаковка на семью".

К субботе, 29 февраля, ситуация лишь усугубилась. Встревоженные лже-новостями и возникшим ажиотажем люди заранее занимали очереди в магазины. Некоторые приходили за полтора-два часа до открытия. А кроме туалетной бумаги массово скупали и крупы.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал происходящее, заверив, что ситуация в стране гигиеническими средствами под контролем.

- Ложные слухи продолжают распространяться. Я убедительно прошу не поддаваться на них и не скупать в панике товары. В стране достаточный запас, - цитируют слова японского политика РИА Новости.

Также он акцентировал внимание жителей страны, что основное производство туалетной бумаги находится именно в Японии, а не в Китае.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU