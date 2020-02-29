Папа римский три дня подряд отменяет мероприятия из-за недомогания
Папа римский Франциск уже три дня подряд отменяет все официальные мероприятия и аудиенции из-за плохого самочувствия. Такое решение он принял впервые за семь лет.
Информацию о недомогании 83-летнего понтифика ранее подтвердил руководитель службы печати Святого престола Маттео Бруни. Чем именно болен Папа пока неизвестно. Прихожане заметили, что Папу мучают кашель и насморк.
Как сообщает пресс-служба Ватикана, глава католической церкви продолжает вести личный прием людей и работу в своей резиденции.
Епископам велено держаться от Франциска подальше и рекомендовано временно не целовать его кольцо, сообщает издание Associated Press.
Напомним, среди европейских стран в Италии зафиксировано наибольшее количество заражений новым коронавирусом. Жители начали активно раскупать медицинские маски из-за чего цены на них взлетели до 1700%.
ИСТОЧНИК KP.RU