Папа римский три дня подряд отменяет мероприятия из-за недомогания

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:36:31+03:00

Епископам рекомендовано не целовать его руку с кольцом

Изменить размер текста: A A

Папа римский Франциск уже три дня подряд отменяет все официальные мероприятия и аудиенции из-за плохого самочувствия. Такое решение он принял впервые за семь лет.

Информацию о недомогании 83-летнего понтифика ранее подтвердил руководитель службы печати Святого престола Маттео Бруни. Чем именно болен Папа пока неизвестно. Прихожане заметили, что Папу мучают кашель и насморк.

Как сообщает пресс-служба Ватикана, глава католической церкви продолжает вести личный прием людей и работу в своей резиденции.

Епископам велено держаться от Франциска подальше и рекомендовано временно не целовать его кольцо, сообщает издание Associated Press.

Напомним, среди европейских стран в Италии зафиксировано наибольшее количество заражений новым коронавирусом. Жители начали активно раскупать медицинские маски из-за чего цены на них взлетели до 1700%.

ИСТОЧНИК KP.RU