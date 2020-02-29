2020-02-29T22:28:48+03:00
В мире

В Ватикане назвали "фейком" новость о заражении Папы Римского коронавирусом

Сообщалось, что сам понтифик, а также два его помощника помещены в карантин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Папа Римский отменил аудиенции из-за кашля и насморкаПапа Римский отменил аудиенции из-за кашля и насморкаФото: REUTERS
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Появившаяся в СМИ информация о том, что Папа Римский Франциск заразился коронавирусом, не соответствует действительности. Об этом сообщили в службе печати Святого престола.

Ранее портал MCM News распространил информацию о том, что тест на инфекционное заболевание якобы дал положительный результат. Причем заболевание приписывалось не только самому понтифику, но и двум его помощникам. Служителей католической церкви якобы поместили в карантин.

"Очень большой фейк", - цитирует ТАСС службу печати.

Сообщение было подкреплено тем, что Папа Римский на протяжении уже трех дней отменяет все официальные мероприятия. Прихожане заметили, что священнослужитель часто кашляет и мучается с насморком. Сайт kp.ru писал, что епископам даже было велено держаться от Франциска подальше и не целовать его кольцо, чтобы не заразиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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