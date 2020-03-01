2020-03-01T01:12:07+03:00
В мире

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Люксембурге и Северной Ирландии

Зараженный COVID-19 человек прилетел в Белфаст из Италии авиарейсом через Дублин
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Люксембурге и Северной ИрландииСлучаи заражения коронавирусом зафиксированы в Люксембурге и Северной ИрландииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по Европе. Первые случаи заражения зафиксированы в Люксембурге и Северной Ирландии.

Об этом сообщает телеканал Sky News, зараженный этим опасным вирусом человек прилетел в Белфаст из Италии авиарейсом через Дублин, ирландские медики обнаружили у него заболевание и отправили в больницу еще 27 февраля.

В Люксембурге выявили инфицированного «китайским» коронавирусом» в субботу, 29 февраля, он тоже прибыл из Италии, сообщает портал RTL со ссылкой на министра здравоохранения. По данным главы люксембургского Минздрава, 40-летний мужчина сам пришел в больницу и рассказал врачам о подозрительных симптомах. Ожидаются результаты повторных анализов, они станут известны в воскресенье утром.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Италии от коронавируса умерли уже 17 человек, заразились 650,

Карта распространения коронавируса

Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Италии: города закрывают на карантин, модные показы проходят без зрителей, а Венецианский карнавал завершат раньше срока

Китайская зараза добралась до Европы: на Аппенинах заболели свыше ста человек, из-за коронавируса в Италии ввели чрезвычайное положение (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Эпидемия коронавируса в Италии: запасаемся продуктами, но стараемся не паниковать

Репортаж «КП» из страны, первой в Европе принявшей удар новой болезни из Китая (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24