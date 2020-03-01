Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Люксембурге и Северной Ирландии

1 Март 2020 2020-03-01T01:12:07+03:00

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Люксембурге и Северной Ирландии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зараженный COVID-19 человек прилетел в Белфаст из Италии авиарейсом через Дублин

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Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по Европе. Первые случаи заражения зафиксированы в Люксембурге и Северной Ирландии.

Об этом сообщает телеканал Sky News, зараженный этим опасным вирусом человек прилетел в Белфаст из Италии авиарейсом через Дублин, ирландские медики обнаружили у него заболевание и отправили в больницу еще 27 февраля.

В Люксембурге выявили инфицированного «китайским» коронавирусом» в субботу, 29 февраля, он тоже прибыл из Италии, сообщает портал RTL со ссылкой на министра здравоохранения. По данным главы люксембургского Минздрава, 40-летний мужчина сам пришел в больницу и рассказал врачам о подозрительных симптомах. Ожидаются результаты повторных анализов, они станут известны в воскресенье утром.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Италии от коронавируса умерли уже 17 человек, заразились 650,

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

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ИСТОЧНИК KP.RU