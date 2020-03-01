Пушков: Эрдоган не рассказал самое важное – что ему ответил Путин на просьбу оставить Анкару «один на один» с Дамаском
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который рассказал, что попросил президента России Владимира Путина не вмешиваться в конфликт турецких войск и сирийской правительственной армии в провинции Идлиб, оставить Анкару «один на один» с Дамаском.
«Выступая в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию «один на один» с Турцией. Но не сказал, что ему ответил Путин», - написал Алексей Пушков.
«А вот это – самое важное», - добавил российский политик.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, рассказывая о своей беседе с коллегой из Москвы, Эрдоган заявил, что турецкие войска вошли в Идлиб «по приглашению сирийского народа», и не уйдут, пока жители провинции сами их об этом не попросят.
Лавров надеется, что после консультаций с Анкарой по Сирии террористы не будут хозяйничать в Идлибе.Предстоящие консультации между Москвой и Анкарой могут привести к договоренностям о нормальном функционировании зоны деэскалации в Идлибе. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином в понедельник в Москве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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