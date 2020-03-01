Пушков: Эрдоган не рассказал самое важное – что ему ответил Путин на просьбу оставить Анкару «один на один» с Дамаском

1 Март 2020 2020-03-01T04:36:42+03:00

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который рассказал, что попросил президента России Владимира Путина не вмешиваться в конфликт турецких войск и сирийской правительственной армии в провинции Идлиб, оставить Анкару «один на один» с Дамаском.

«Выступая в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию «один на один» с Турцией. Но не сказал, что ему ответил Путин», - написал Алексей Пушков.

«А вот это – самое важное», - добавил российский политик.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, рассказывая о своей беседе с коллегой из Москвы, Эрдоган заявил, что турецкие войска вошли в Идлиб «по приглашению сирийского народа», и не уйдут, пока жители провинции сами их об этом не попросят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762619" frameborder="0"></iframe> Лавров надеется, что после консультаций с Анкарой по Сирии террористы не будут хозяйничать в Идлибе.Предстоящие консультации между Москвой и Анкарой могут привести к договоренностям о нормальном функционировании зоны деэскалации в Идлибе. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином в понедельник в Москве.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU