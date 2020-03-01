Эрдоган попросил Макрона добиться для Турции поддержки НАТО в Идлибе

1 Март 2020 2020-03-01T03:13:56+03:00

Президент Турции предупредил французского коллегу, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с французским коллегой Эммануэлем Макроном попросил его добиться для Анкары поддержки ее действий в сирийской провинции Идлиб, сообщает пресс-служба администрации турецкого лидера.

В сообщении говорится, что собеседники обсудили ситуацию в Идлибе и кризис в Сирии, региональные вопросы и проблему беженцев, а также отношения между Турцией и Францией. Отмечается, что Эрдоган «выразил желание четко и конкретно видеть солидарность НАТО не только в риторике, но и на уровне действий», а также предупредил Макрона о том, его страна открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.

Кроме того, Эрдоган заявил, что «страны ЕС должны соблюдать свои обязательства в отношении беженцев и поддерживать Турцию справедливым разделением ответственности».

Ранее турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу сообщил, что границы страны с Европейским Союзом уже пересекли свыше 41,1 тысячи мигрантов, передаёт РИА Новости.

Со своей стороны, Елисейский дворец проинформировал, что президент Франции в ходе телефонных переговоров с главами России Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом «подчеркнул необходимость незамедлительного прекращения военных действий» в Идлибе. Макрон призвал Москву и Анкару обеспечить прекращение огня в сирийской провинции.

Напомним, сайт kp.ru писал о телефонной беседе президента России с французским лидером.

ИСТОЧНИК KP.RU