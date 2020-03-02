2020-03-02T10:56:40+03:00
Спорт

Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за коронавируса

Олимпиада может быть показана только по телевизору
Ася КУЗНЕЦОВА
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Олимпиада 2020 года в Токио возможно будет показана только по телевидениюОлимпиада 2020 года в Токио возможно будет показана только по телевидениюФото: EAST NEWS
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Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, сообщает британское издание The Daily Mail.

Издание также сообщает, что Олимпиада возможно будет показана только по телевидению. Такой вариант показа обеспечит многомиллионные телевизионные контракты, однако рассматривается версия отмены или переноса Олимпиады.

Всемирная организация здравоохранения ответила на вопрос о том, сможет ли отмена крупных спортивных мероприятий снизить риск распространения коронавируса, что это необязательно.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что из-за коронавируса в Берлине впервые за 54 года отменили крупнейшую туристическую выставку, которая должна была проходить с 4 по 8 марта.

Также на сайте писали о показе новой коллекции Джорджо Армани в Милане без зрителей. Прямую трансляцию выступления модного дома зрители смотрели на официальном сайте и в социальных сетях бренда.

Власти Венеции из-за риска распространения коронавируса завершили Венецианский карнавал раньше запланированного дня окончания.

Пассажиров прилетевших в Париж из Шанхая проверяют на наличие коронавируса.Видеокадры, снятые в субботу, 29 февраля, в аэропорту Парижа, показывают меры по обеспечению противовирусной безопасности, которые предпринимаются после приземления лайнера из Шанхая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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