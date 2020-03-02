В Ухане частично закрыли госпиталь для лечения больных коронавирусом

2 Март 2020 2020-03-02T12:53:07+03:00

Решение принято в связи со стабилизацией ситуации и уменьшением потока новых пациентов

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В китайском городе Ухань частично закрыли один из временных госпиталей, построенных специально для лечения зараженных новым типом коронавируса.

Временная больница "Фанцан" был развернута на территории спортивного комплекса в районе Учан. Она начала работать 5 февраля и включала в себя три отделения. Одно из них решили закрыть на фоне стабилизации ситуации и уменьшения потока новых пациентов.

Согласно данным портала Sina, в отделении оставались 154 человека, не считая персонала. Их распредели в другие сектора госпиталя, которые продолжают работать.

В Ухане было завершено строительство первого госпиталя.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU